В Нижний Тагил вернутся морозы

В Нижнем Тагиле на этой неделе будет по-зимнему холодно. В Уральском гидрометцентре сообщают, что осадков практически не будет, а ночи ожидаются морозными.

Сегодня, в понедельник, 12 февраля, будет малооблачно, без осадков, днём столбики термометров покажут –11°C, ночью — до –17°C. Во вторник, 13 февраля, будет пасмурно, дневная температура составит –7°C, ожидается снег, ночью до –17°C. В среду, 14 февраля, выглянет солнце, днём будет –20°C, без осадков, ночью температура воздуха составит –26°C.

В четверг, 15 февраля, днём до –23°C, синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью ожидается до –29°C. В пятницу, 16 февраля, облачно, без осадков, температура воздуха днём –16°C, ночью до –27°C.

В субботу, 17 февраля, будет солнечно, без осадков, температура воздуха днём –14°C, ночью до –22°C. В воскресенье, 18 февраля, будет облачно, столбики термометров покажут днём –11°C, ночью — до –17°C.