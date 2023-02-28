В Нижний Тагил в первый день весны придут метели и сильный ветер

В Нижнем Тагиле и на всей территории Свердловской области завтра, 1 марта, ожидаются метели и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС по региону. В ведомстве отмечают, что из-за непогоды увеличивается риск возникновения аварий на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, возрастает вероятность обрывов проводов связи.

Кроме того, из-за сильного ветра возможны повреждения кровли жилых домов в частном секторе и дачных построек. В МЧС также рекомендуют приостановить на время непогоды все наружные и высотные работы. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, так как во время сильных метелей возрастает риск ДТП и образования заторов. Велика вероятность отмены междугородних рейсовых автобусов.

В МЧС рекомендуют свердловчанам соблюдать необходимые меры безопасности, а в случае ЧП звонить по единым номерам экстренных служб — 102 или 112.