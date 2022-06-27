В Нижний Тагил пришло похолодание. Оно продержится до конца недели

Наступившая рабочая неделя в Нижнем Тагиле принесёт прохладу и дожди. Кроме того, на понедельник, 27 июня, синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области из-за усиления ветра до 18 м/с.

27 июня в Нижнем Тагиле днём воздух прогреется до +17°C, ночью похолодает до +4°C. Вероятность осадков в течение дня достигнет 79%.

В последние дни июня — 28-го, 29-го и 30-го числа — также прогнозируются невысокие температуры днём: от +10 до +16°C. Ночью будет ещё прохладнее — +4...+6°C.

К выходным станет чуть теплее. В пятницу, 1 июля, днём столбики термометров покажут +13°C, а уже в субботу и воскресенье — до +17°C. В выходные будет облачно, возможны кратковременные дожди.