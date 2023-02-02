В Нижний Тагил приехала главная награда КХЛ — Кубок Гагарина

1 февраля в Нижний Тагил приехал главный трофей российского клубного хоккея — Кубок Гагарина. В этот раз почётную награду привезла компания «Ростелеком». Трофей был выставлен на двух площадках города: во Дворце ледового спорта им. В. К. Сотникова и в ТРЦ Depo.

Во Дворце ледового спорта с официальной речью выступили руководитель отдела продаж екатеринбургского филиала «Ростелеком» Никита Коваль, начальник регионального управления специальной связи по Уральскому региону Юрий Галуцкий, директор спортшколы по хоккею «Спутник» Александр Чёлушкин, а также советский и российский хоккеист тагильчанин Анатолий Федотов.

«Мы рады всех приветствовать на празднике хоккея. Компания привезла главный трофей российского хоккейного чемпионата в Нижний Тагил, и для нас является честью предоставить возможность каждому сфотографироваться с кубком и оставить память на долгие годы», — заявил представитель «Ростелекома» Никита Коваль.

Официальный пробег кубка за 6 прошедших сезонов составил более 30 тысяч км. Трофей передвигается по городам России в ударопрочном и водонепроницаемом контейнере строго в вертикальном положении. Перевозка происходит в спецтранспорте с вооружённой охраной. Переносят кубок минимум два человека и исключительно в перчатках.

«Хотелось пожелать нашим юным хоккеистам, чтобы как можно больше из вас привозили такой кубок в Нижний Тагил», — сказал директор спортшколы по хоккею «Спутник» Александр Чёлушкин.

Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравирован портрет Юрия Гагарина, а рядом изображена комета. С другой стороны — хоккеист. По кругу трофей украшен миниатюрными шайбами, на которых перечислены имена команд-победителей. Весит трофей 26 кг 800 г. Его объём составляет около 12 литров. Автором уникального кубка является Владимир Майзель, член союза художников, руководитель ювелирной студии «Майзель».

Кубок Гагарина приезжает в Нижний Тагил в третий раз. Впервые это произошло в 2016 году. Тогда трофей привёз Артём Железков. Второй раз Кубок Гагарина приезжал в наш город 30 июня 2021 года благодаря воспитаннику спортшколы «Спутник» Семёну Чистякову. Весной 2021 года тагильчанин, играя в составе омского «Авангарда», впервые стал обладателем заветного приза.