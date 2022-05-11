В Нижний Тагил приедет кубок Высшей хоккейной лиги

Главный приз Высшей хоккейной лиги — Кубок Петрова — приедет в Нижний Тагил. В этом году чемпионом ВХЛ в составе тюменского «Рубина» стал воспитанник тагильской хоккейной спортшколы «Спутник» Владислав Сёмин. В эту субботу тагильский спортсмен привезёт легендарный трофей в родной город.

Владислав Сёмин родился в Нижнем Тагиле в 1998 году. Свою спортивную карьеру начинал в местном СК «Спутник». Первые матчи в МХЛ Владислав провёл за команду «Тюменский Легион» в 2013 году, а в систему СКА перешёл в сезоне 2015/2016.

В составе молодёжной сборной России тагильчанин принимал участие в чемпионате мира 2018 года, а также привлекался к матчам за олимпийскую сборную нашей страны. В декабре 2021 года Владислав Сёмин перешёл из магнитогорского «Металлурга» в тюменский «Рубин».

Кубок Петрова — переходящая награда, которая вручается чемпионам Высшей хоккейной лиги. Чаша изготовлена ювелиром Владимиром Майзелем из серебра с использованием позолоты и дерева и весит около 19 кг. 1 марта 2017 года кубок был переименован и назван в честь легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова, умершего 28 февраля 2017 года.

В субботу, 14 мая, все желающие могут увидеть кубок и прикоснуться к трофею, а также сфотографироваться с ним в ТЦ DEPO. Начало в 12:00. Вход свободный.