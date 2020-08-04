В Нижний Тагил придёт жара до 30 градусов и грозы

К середине недели в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 30 градусов. Самыми жаркими днями, по данным синоптиков, станут 6 и 7 августа. До четверга столбики термометров будут подниматься в городе не выше 24 градусов выше нуля. Возможны грозы с дождями и градом, а также ветер с порывами до 20 м/с. Ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный.

В отдельных городах Свердловской области воздух будет прогреваться до плюс 33 градусов в ближайшие три дня. При этом в ночное время ожидается ощутимое похолодание, на севере – до 7 градусов. Уральский гидрометцентр также предупреждает жителей о серьёзных грозах с ливнями и градом на этой неделе.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.