В Нижний Тагил придёт похолодание до минус 22 градусов

В последнюю неделю года в Нижнем Тагиле похолодает. Особенно морозно будет ночью, столбики термометров опустятся до –22 градусов, об этом сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.

В понедельник, 27 декабря, в городе ожидается облачная погода и небольшой снег, столбики термометров днём опустятся до –11 градусов, ночью — до –19 градусов. Во вторник в Нижнем Тагиле будет облачно с прояснениями. Днём –16, ночью — около –22 градусов. В среду будет самый холодный день на неделе: днём температура опустится до –18 градусов, ночью — до –21 градуса.

В четверг, 30 декабря, в город придёт потепление: днём будет –13, ночью — до –19. А в последний день 2021 года, 31 декабря, синоптики прогнозируют днём –9 градусов. В новогоднюю ночь также будет тепло — всего –12 градусов. В выходные температура будет держаться примерно на одном уровне: –6 и –9 градусов.