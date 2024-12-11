В Нижний Тагил прибыли три больших автобуса, которые соединят ГГМ и Вагонку

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил в соцсетях, что в город прибыли три больших автобуса марки Volgabus. Транспорт приобретён за счёт средств городского бюджета для автопарка МУП «Тагильский трамвай». Сумма контракта составила 65 млн рублей.

ООО «Волгабас групп», входящее в холдинг «БМГ» (бренд Volgabus), было единственным участником аукциона на приобретение трёх новых низкопольных автобусов для Нижнего Тагила.

«С учётом пожеланий жителей выбрали именно большие автобусы, вмещающие до 100 пассажиров. В салоне комфортно — есть кондиционер, конвектор, терминал для оплаты, зарядка, видеонаблюдение. После приёмки, оформления всех документов, автобусы встанут на муниципальный маршрут № 77 с Вагонки на Гальянку», — написал Владислав Пинаев.

Как сообщили в управлении городским хозяйством мэрии, конечными остановками маршрута станут ТРЦ «КИТ» и УВЗ. Такой маршрут выбран, чтобы увеличить количество рейсов и сократить интервалы между ними.