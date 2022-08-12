В Нижний Тагил прибыли новые «ретротрамваи»  

В Нижний Тагил привезли два «ретротрамвая», которые областное правительство подарило городу на 300-летний юбилей, пишет на своей странице во «ВКонтакте» мэр города Владислав Пинаев. Трамваи изготовила дочерняя компания «Уралвагонзавода» «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Их планируют использовать для проведения экскурсий, праздников и других мероприятий, трамвай можно будет арендовать в городском Центре развития туризма.

Планируется, что 12 августа, в первый день празднования Дня города, делегацию почётных гостей, среди которых полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев, помощник Владимира Путина, бывший министр культуры Владимир Мединский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, провезут на трамвае по центральным улицам города.

«Это будет не маршрутный, а экскурсионный трамвай, мы будем его сдавать в аренду для выпускных, свадеб и любых мероприятий, а также для передвижения по городу во время экскурсий. Это будет доступно для тагильчан, и заказать маршрут с экскурсией можно будет в городском Центре развития туризма», — рассказал Владислав Пинаев.

«Ретротрамвай» создан по образцам вагонов начала XX века. По мнению изготовителя, этот образец может стать символом города, создать туристическую привлекательность, объединить историю и современность.

Трамвай создан на основе серийной модели 71-415. Длина вагона — 16,5 м, он имеет 29 мест для сидения, общая вместимость — 199 человек. Многие элементы выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века. Стоит такой трамвай на 15–20% дороже своего современного аналога.