В Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза (ВИДЕО)

Сегодня, 24 ноября, на железнодорожный вокзал Нижнего Тагила прибыл «Поезд Деда Мороза» — уникальный проект РЖД и правительства Вологодской области. В составе поезда 12 уникальных вагонов, в каждом из которых находится новогодняя локация.

Тагильчане смогли увидеть на перроне вокзала уличную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

На перроне рядом с поездом был установлен почтовый ящик, куда можно было положить письмо с пожеланиями Деду Морозу.

В поезде Деда Мороза находится несколько тематических зон. Для жителей Нижнего Тагила был открыт вагон-лавка — место, в котором можно приобрести сувениры и подарки для себя и близких. Горожане отметили не только большой ассортимент, но и дороговизну новогодних товаров.

В специальном фотокупе любой желающий мог сделать красивые новогодние карточки на фоне праздничного интерьера. Тагильчан порадовал и настоящий вагон-ресторан. После уличной программы посетители с удовольствием согревались в нём горячими напитками и десертами.

Изюминкой новогоднего праздничного состава можно считать расписной локомотив. Все жители могли посетить кабину машиниста и своими глазами увидеть работу парового двигателя.

Для гостей с билетами были доступны экскурсионные программы со сказочными персонажами из Великого Устюга и спектакль в исполнении артистов театра кукол, который присоединился к передвижной резиденции Деда Мороза в этом году. Также возле здания вокзала была организована праздничная программа в исполнении творческих коллективов Нижнего Тагила.

Отметим, что резиденция Деда Мороза проедет по 84 городам России и уже сегодня отправится в Екатеринбург. Маршрут поезда с новогодней программой закончится 13 января в Великом Устюге.