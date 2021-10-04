В Нижний Тагил на этой неделе придёт бабье лето 

Золотая осень продержится в Нижнем Тагиле ещё неделю. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, до среды в нашем городе будет пасмурно и прохладно, а вот вторая половина недели обещает быть солнечной.

Сегодня, 4 октября, в Свердловской области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь и мокрый снег. Днём температура воздуха составит +2...+7 градусов. Ночью столбик термометра опустится до –5.

Во вторник, 5 октября, по прогнозам синоптиков, на территории региона будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Днём температура воздуха составит +4...+9, ночью — –6 градусов.

В среду, 6 октября, в Нижнем Тагиле будет облачно, но без осадков. Днём потеплеет до +7...+12 градусов, а ночью температура опустится до +3.

Плюсовые дневные температуры продержатся всю вторую половину недели. Но в воскресенье, 10 октября, температура днём понизится до +4 градусов. Также синоптики обещают дожди и мокрый снег.