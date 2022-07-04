В Нижний Тагил идёт летняя жара 

На этой неделе в Нижний Тагил придёт долгожданная летняя погода. Днём температура воздуха может повыситься до 30°C, возможны кратковременные дожди, сообщает Уральский гидрометцентр.

4 июля станет самым холодным днём этой недели. Днём столбики термометров поднимутся максимум до +15 градусов, ночью опустятся до +6 градусов. Во вторник, 5 июля, синоптики обещают днём до +18°C, а ночью до +9°C.

Со среды, 6 июля, станет значительно теплее. В этот день днём температура воздуха составит +23°C, ночью — +6 градусов, в течения дня возможен кратковременный дождь. В четверг, 7 июля, потеплеет до +25°C, ночью до +13°C. В пятницу, 8 июля, ожидается до +27°C.

Суббота и воскресенье порадуют тагильчан зноем — до +29 градусов днём, и +13 градусов ночью. В воскресенье может пройти кратковременный дождь.