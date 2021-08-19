В Нижний Тагил идёт аномальная жара

В Свердловской области и Нижнем Тагиле с 19 по 23 августа ожидается аномальная жара до +35 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, нетипичная для августа погода со среднесуточной температурой на 7 градусов выше нормы продержится до середины следующей недели.

Сегодня воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +29 градусов. По прогнозам синоптиков, погода будет практически безветренной.

С 20 по 23 августа температура воздуха по-прежнему будет высокой, в дневные часы ожидается от +31 до +34 градусов. Сильнее всего воздух прогреется в воскресенье, 22 августа. Осадков при этом не ожидается.

В связи с аномальной жарой до понедельника в Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность 5-го класса горимости леса по региональной шкале. В регионе действует запрет на отжиг сухой травы на территориях, прилегающих к лесным массивам.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий звоните в ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или 112.