В Нижний Тагил 10 мая прибудет ретропоезд «Эшелон Победы»

В майские праздники по Свердловской магистрали будет курсировать ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Он сделает остановки в регионах Урала, Прикамья и Западной Сибири. В Нижний Тагил поезд прибудет 10 мая. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, этот масштабный проект приурочен к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжёлый послевоенный период. Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники, в том числе танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша» и автомобиль ГАЗ-67. Состав по очереди поведут два раритетных паровоза: Л-3111 и ЛВ-123 — знаменитые «Лебедянки».

«Эшелон Победы» начнёт свой путь в Перми, а конечной точкой его маршрута станет Нижневартовск. Поезд сделает остановки на 27 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре.

Во время стоянки состава в Нижнем Тагиле с 10:00 до 16:00 все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото.

В городах, где будет организована торжественная встреча ретропоезда, пройдут митинги и концерты, прозвучат стихи и песни о войне. Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали «поезда Победы».