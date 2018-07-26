В Нижних Сергах 6-летний мальчик сломал ногу на детской площадке

Прокуратура начала проверку по факту получения 6-летним ребёнком травмы на детской площадке в Нижних Сергах, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 19 июля мальчик качался на качелях на площадке возле многоквартирного дома ТСЖ «Первое» по улице Жукова. На сиденье качели не было необходимой детали, и в ходе раскачивания нога ребёнка соскользнула в образовавшееся отверстие, из-за чего мальчик получил перелом большой берцовой кости ноги.

Прокуратура выясняет, кому принадлежит детская площадка и насколько законно она возведена, а также соответствует ли она требованиям безопасности. Действиям виновных лиц может быть дана уголовно-правовая оценка. Проверку по факту инцидента также проводит районный отдел Следственного комитета. Следователи уточняют все обстоятельства происшествия, в том числе устанавливают лиц, ответственных за обеспечение безопасности на детской площадке.