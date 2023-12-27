В Нижней Салде водителя квадроцикла осудили за пьяную езду с конфискацией транспорта 

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Нижней Салды за управление квадроциклом в состоянии опьянения. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в конце октября 2023 года на улице Строителей в Нижней Салде вечером сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России "Верхнесалдинский" был остановлен осуждённый, управлявший квадроциклом. Сотрудниками полиции у водителя установлены явные признаки опьянения, в связи с чем последний отстранён от управления транспортным средством. При проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при помощи технического средства измерения состояние алкогольного опьянения подтвердилось», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд Верхней Салды назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год. Также суд конфисковал квадроцикл в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.