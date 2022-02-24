В Нижней Салде пожарные спасли мужчину из горящего дома (ВИДЕО)

В Нижней Салде произошёл пожар в частном доме № 140 на улице Пионеров. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило 23 февраля в 15:52, сообщает портал vsalde.ru. Огнеборцам удалось спасти из огня 48-летнего хозяина дома. Мужчина получил ожоги тела, дыхательных путей и отравился продуктами горения.

«Спасённый мужчина 1973 года рождения, он же владелец жилого дома, получил термические ожоги верхних конечностей и спины II степени, ожоги верхних дыхательных путей, отравление угарным газом. Пострадавший госпитализирован в Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле», — сообщили в подразделении МЧС Верхней Салды.

В результате пожара на площади 100 квадратных метров сгорели кровля и чердачное перекрытие, повреждены стены частного жилого дома, сгорели надворные постройки. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.