В Нижней Салде полицейский УАЗ перевернулся и улетел в кювет после погони

В Нижней Салде полицейский УАЗ перевернулся и улетел в кювет, столкнувшись с Renault Sandero. Момент ДТП попал на камеру телефона девушки-полицейской, которая в этот момент находилась в УАЗе.

Очевидец аварии рассказал в паблике «вСалде/Верхняя Салда и Нижняя Салда» во «ВКонтакте», что слышал, как полицейский убеждал водителя мопеда пропустить его. Но он отметил, что из-за этого факта водителя кроссовера будет сложно признать виновным в аварии, так как, по его словам, сотрудники полиции не включили сирену и проблесковые маячки на служебном автомобиле.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал, по данному факту проводится проверка.