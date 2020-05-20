В Нижней Салде 17-летний подросток убил незнакомого мужчину за оскорбление

Вечером 17 мая в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» поступило сообщение о том, что в Нижней Салде у недостроенного здания недалеко от Первого микрорайона случайный прохожий обнаружил труп неизвестного мужчины со следами крови на голове. Криминалистами было установлено, что на месте преступления имелись следы борьбы, одежда на погибшем была порвана, а часть его вещей раскидана неподалёку. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Погибшим оказался ранее судимый за имущественные преступления нигде не работающий 48-летний житель Нижней Салды, проживающий в данном районе.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить приметы подозреваемого, а позже и найти свидетеля, который видел погибшего в компании молодого человека. Вся эта информация и помогла выйти на след злоумышленника. Выяснилось, что к гибели мужчины причастен несовершеннолетний — 17‑летний житель Нижней Салды. Он дал признательные показания», — сообщает сайт Vsalde.ru.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что вечером 16 мая он познакомился с погибшим возле одного из магазинов города. При этом на момент встречи мужчина был изрядно пьян. Между ними возникла ссора, в ходе которой погибший оскорбил юношу.

«В ответ на это молодой человек увёл его на территорию заброшенного недостроенного здания и нанёс 48-летнему салдинцу несколько ударов по голове, после чего убежал. Спустя некоторое время мужчина от полученных травм скончался на месте. На момент задержания молодой человек находился по месту жительства», — рассказали в полиции.

Следственным отделом по Верхней Салде СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции статьи подразумевают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.