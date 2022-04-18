В нижнетагильской ИК-13 заключённый покончил с собой 

В ИК-13 Нижнего Тагила для бывших силовиков 13 апреля было обнаружено тело 51-летнего заключённого. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, мужчина был найден в камере следственного изолятора без признаков жизни.

«На место происшествия прибыли медицинские работники учреждения, однако реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. Дежурный врач констатировал смерть осуждённого. Признаков насильственной смерти у погибшего нет», — отметили в ведомстве.

По данным Е1, погибший мужчина — бывший военный, уроженец Азербайджана, был осуждён за насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

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