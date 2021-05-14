В Нижнетагильской филармонии выступил один из лучших гитаристов мира Артём Дервоед

В Нижнем Тагиле впервые с сольной программой выступил гитарист и лауреат множества международных конкурсов Артём Дервоед.

В главном зале филармонии 13 мая он исполнил произведения испанских и итальянских классиков: «Фантазию» Фернандо Сора, сюиту «Замки Испании» Федерико Морено-Торроба, «Дьявольское каприччио» Марио Кастельнуово-Тедеско. Музыкант отметил, что такую музыку исполняют редко.

«Многие представляют себе испанскую музыку как что-то зажигательное. Но это шаблон, который не всегда имеет место быть. Например, испанская музыка XIX века, как музыка Фернандо Сора, ничего общего с этим не имеет. Эта музыка написана исключительно в классических традициях», — рассказал музыкант «Афише МС».

В филармонии отметили, что более 300 человек пришли на концерт гитариста. Полтора часа тагильчане наслаждались спокойной и лёгкой музыкой.

По словам Артёма Дервоеда, его с самого рождения интересовала гитара, поэтому в детстве он попросил родителей записать его в ближайшую музыкальную школу в Ростове-на-Дону. Но комиссия отказала юноше в зачислении, заявив, что музыка не для него. Но Артём не отчаялся, он попросил родителей отдать его в другой музыкальный кружок, куда принимали всех. Там шестилетнего Артёма научили играть на семиструнной гитаре.

Позже семья переехала в Подмосковье, где не было класса гитары. Тогда он с отцом начал ездить в другой город, чтобы продолжить обучение.

«Моё желание играть на гитаре было сильнее всего, и я решил, что буду ездить в другой город, буду играть на другой — шестиструнной гитаре. Главное, что я буду играть на гитаре», — поделился Артём Дервоед.

Сейчас Артём даёт концерты по всему миру. Он сотрудничает с музыкантами из разных стран. Помимо этого, гитарист несколько лет организует музыкальные фестивали, один из таких — Московский международный фестиваль «Виртуоз гитары», в котором участвуют лучшие гитаристы.