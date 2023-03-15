В Нижнетагильской филармонии пройдёт грандиозный фестиваль «РахманинOFF»

В Нижнетагильской филармонии с 7 по 11 апреля пройдёт музыкальный фестиваль «РахманинOFF» (12+), посвящённый юбилею великого русского композитора Сергея Рахманинова. Фестиваль представит разные грани его творчества. Это фортепианные концерты, камерная музыка, романсы и оркестрово-хоровые сочинения.

Афиша фестиваля

7 апреля (пятница) в 18:30

Романтик-квартет и пианист Андрей Дубов (Москва)

Соната для виолончели и фортепиано, Элегическое трио № 2 для фортепиано, скрипки и виолончели ре минор, Струнные квартеты № 1 и № 2 С. В. Рахманинова в исполнении камерного струнного ансамбля «Романтик-квартет» (Москва) и солиста Московской филармонии Андрея Дубова.

Концерт состоится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив в рамках проекта «Великое искусство Гнесинцев» при содействии Ассоциации выпускников Академии музыки имени Гнесиных https://vk.com/great_gnesin_art.

Подробнее: https://muzika-nt.ru/afisha/kvartet-im-s-rahmaninova/?2VtzqxjJ1NV.

9 апреля (воскресенье) в 17:00

Весеннее каприччио Рахманинова

Тончайший лиризм камерной вокальной музыки. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Елена Витко, меццо-сопрано, Татьяна Цыпушкина, фортепиано.

Подробнее: https://muzika-nt.ru/afisha/elena-vitko-i-tatjana-cypushkina/.

11 апреля (вторник) в 18:30

Закрытие фестиваля «РахманинOFF»

Грандиозный концерт с участием симфонического оркестра, двух хоровых коллективов и выдающегося пианиста!

В программе: Второй концерт Рахманинова, «Рапсодия на тему Паганини» и кантата «Весна».

Исполнители: заслуженный артист России Евгений Михайлов, фортепиано (Москва), оркестр «Демидов-камерата» (дирижёр Дмитрий Лузин, Барнаул), Екатеринбургский муниципальный хор «Доместик», хор Нижнетагильского колледжа искусств и лауреат театральной премии «Браво» Алексей Петров, баритон (Екатеринбург).

Подробнее: https://muzika-nt.ru/afisha/rahmaninoff/.

О билетах

Акция: приобретая в кассе билеты на все три концерта фестиваля «РахманинOFF», вы получите скидку 20%!

Все концерты для слушателей от 14 до 22 лет доступны по Пушкинской карте!