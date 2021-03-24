В Нижнетагильском театре кукол появится сказка о Буратино, в которой оживёт борода Карабаса-Барабаса

В Нижнетагильском театре кукол началась работа над сказкой (6+) об одном из любимых детских героев — Буратино. Историю расскажут тагильчанам московский режиссёр Олег Лабозин и художник из Санкт-Петербурга Андрей Запорожский, который ранее работал над постановкой «Сказки бабушки Зимы», сообщают в театре.

Пьесу для постановки написала известный уральский драматург Анна Богачёва. На сцене будет занято восемь актёров. Карабаса-Барабаса и Папу Карло артисты сыграют живым планом. Все остальные герои сказки — планшетные куклы. Художник Андрей Запорожский интригует, что знаменитая борода Карабаса-Барабаса превратится в отдельного персонажа и декорацию.

«Все куклы и декорации будут яркими и крупными, так что их без проблем можно разглядеть из любого уголка зрительного зала. Например, самый маленький персонаж — Сверчок — у нас ростом 35 сантиметров. Так что всем будет видно!» — пообещал художник.

«Наш спектакль — о театре. О театре хорошем и добром. Да и вообще это история о доброте, отзывчивости и честности, которые необходимы в любом деле. Приключения Буратино знакомы каждому ребёнку, все знают о том, как этот отважный маленький человечек готов сражаться до конца за друзей и родных», — говорит режиссёр Олег Лабозин.

В конце апреля в постановочных цехах начнётся работа над декорациями, куклами и реквизитом. К репетициям артисты приступят в августе. Премьера спектакля намечена на начало сентября.