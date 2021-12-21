В Нижнетагильском театре кукол появится «Евгений Онегин» для взрослых  

Театр кукол Нижнего Тагила начал работу над постановкой «Евгений Онегин» (12+). Легендарный роман Александра Пушкина в кукольном формате поставит команда из Санкт-Петербурга: режиссёр Пётр Васильев и художник Алевтина Торик. Они знакомы тагильчанам по «Сказке о капризной Принцессе и Короле лягушек» (6+).

Как рассказали в театре кукол, новая постановка будет рассчитана на молодёжь и взрослых. Историю с помощью кукол расскажут артисты в образах поэта и муз. Сценическое пространство превратится в райский сад, где среди античных колонн добро сразится со злом.

Помимо элементов классической архитектуры, в сценографии используют подвижные элементы и множество декоративных деталей, которые интересно рассматривать. Кукол зрители смогут разглядеть и с дальнего ряда — в постановке примут участие крупные штоковые марионетки.

«История получится лёгкая, ироничная, но не без трагедии», — пообещали авторы будущего спектакля.

Новым спектаклем театр продолжит проект, посвящённый русской классике. Созданные в 2019 и 2020 годах «Отрочество» (12+) и «Ревизор» (12+) привлекли в театр новую аудиторию. Премьера «Евгения Онегина» намечена на конец июня 2022 года.