В Нижнетагильском театре кукол готовят сразу две премьеры

Нижнетагильский театр кукол в марте представит два премьерных спектакля. 2 марта на большой сцене покажут современную адаптацию сказки «Три поросёнка» (0+) в переводе Самуила Маршака. Режиссёр — Наталья Молоканова, художник — Елена Белых. 29 марта в Малом зале состоится премьера сказки «Давай дружить!» (0+) о лисёнке, которому удалось найти друзей. Спектакль готовит режиссёр, актриса и руководитель детской театральной студии «Закулисье» Татьяна Швендых, художник — Ольга Белоусова. Автор пьесы и композитор — Андрей Белоусов.

В спектакле «Три поросёнка» образы поросят созданы в духе авторской игрушки Тедди с использованием шотландской клетки в их костюмах, а волк напоминает типичного британского хулигана. Музыкальные композиции подготовили Нина Малыгина и Ольга Кайгородова.

Спектакли рассчитаны на детей от трёх лет, но в театре уверены, что сказки понравятся и детям постарше, а также их родителям.