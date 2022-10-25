В нижнетагильском онкодиспансере почти за 7,5 млн рублей отремонтируют помещение для аппарата МРТ

В нижнетагильском онкодиспансере, построенном в 1957 году, проведут капитальный ремонт помещений на первом этаже для установки аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ). Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок 11 октября, на участие в аукционе заявилась одна компания. Согласно конкурсной документации, ремонт обойдётся в 7 млн 449 тысяч рублей, средства на это выделят из областного бюджета.

Работы должны быть выполнены в течение ноября 2022 года, за 15 дней с момента заключения контракта. Необходимо отремонтировать склад, процедурный кабинет, где разместят аппарат МРТ, комнаты оборудования, управления и коридор. Строители заменят напольное покрытие, окна, дверные проёмы.

В условия контракта также входит монтаж сетей связи, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, строители должны обновить водопровод, канализацию и систему газоснабжения. Согласно условиям тендера, у компании-подрядчика должен быть опыт выполнения подобных работ.