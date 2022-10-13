В Нижнетагильском музее изобразительных искусств покажут две выставки о традициях коренных народов 

В эту пятницу, 14 октября, в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроются две выставки, посвящённые культуре и традициям разных народов. В музее представят древние артефакты, охватывающие 3500 лет истории, и работы лучших графиков Севера, Сибири и Дальнего Востока.

На выставке «Эльдорадо. Сокровища индейцев» (6+) тагильчане и гости города смогут увидеть около 100 экспонатов — от доколумбовых цивилизаций до современных работ художников, проживающих на территории Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Перу и Эквадора.

На выставке представлены 30 золотых и серебряных изделий ацтеков, инков, ураба, тайрона, кимбайя и других народов. Также тагильчан удивят каменные маски ольмеков, керамика майя, наска, чавин и других племён. Утончённость, с которой сделаны предметы, отмечают в музее, свидетельствует о высочайшем уровне мастерства. Также на выставке можно увидеть знаменитые головные уборы североамериканских индейцев из перьев.

«Интерактивная часть выставки даёт уникальную возможность изучить письменность майя, почувствовать мистические обряды ацтеков, познать смысл боевой раскраски равнинных шайенов и лакота. Мы стремимся показать зрителю всё разнообразие культур, населявших два Американских континента, и донести их духовное единство», — говорят в музее.

На выставке «Графика народов севера» (6+) можно познакомиться с историей жизни племён хайда и квакиутль, проживающих на Северо-Западном побережье Канады и острове Ванкувер. Впервые в одной экспозиции представлено творчество известных графиков. Это произведения как молодых, так и заслуженных художников, в частности русского путешественника Фёдора Конюхова и Михаила Старостина. Отдельным блоком идут работы заслуженных художников РСФСР Дмитрия Брюханова и Владимира Мешкова.

Увидеть уникальные экспонаты и погрузиться в историю можно в Нижнетагильском музее искусств до 13 ноября.