В Нижнетагильском музее искусств пройдёт вечер памяти легендарного художника-графика Евгения Бортникова

В Нижнем Тагиле в музее изобразительных искусств пройдёт вечер памяти тагильского художника Евгения Бортникова (12+). Он состоится 3 февраля в 17:00 на выставке «Предметное / Беспредметное. Искусство тагильских художников второй половины ХХ века» (12+), где можно будет увидеть произведения художника.

Евгений Бортников — выдающийся тагильский график, иллюстратор, экслибрисист, член Союза художников России. Родился 3 февраля 1952 года в Свердловске. При жизни его персональные выставки проходили в России, Германии, Китае, Литве, Польше, Финляндии, Швейцарии. Евгений Александрович был и прекрасным педагогом. До последних лет жизни он преподавал на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного педагогического института. Художника не стало 23 мая 2013 года.

«Евгений Бортников достиг высокого мастерства в технике гравирования, сформировав свой индивидуальный, узнаваемый авторский почерк. Произведения художника обладают особой ценностью у коллекционеров всего мира, они хранятся в музейных собраниях России (в том числе в Эрмитаже) и за рубежом», — рассказывают музейщики.

Приглашаем принять участие в вечере памяти мастера его коллег, учеников, поклонников творчества Евгения Бортникова — всех, кто хочет поделиться своими воспоминаниями о художнике, рассказать о восприятии его творчества, ценности работ для культуры города, области и страны.