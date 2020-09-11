В Нижнетагильском музее искусств пройдёт творческий вечер, посвящённый художнику Евгению Лансере

17 сентября в 18:00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает на лекцию к 145-летию со дня рождения известного художника Евгения Лансере. Лекцию проведёт заведующая отделом по работе с посетителями музея Елена Устинова.

Евгений Лансере — российский и советский художник, заслуженный деятель искусств и член объединения «Мир искусства». Больше всего он известен своими работами в книжной графике и иллюстрации. На лекции расскажут о биографии художника, а также о той эпохе и стране, в которых он жил.

«Его юбилей — хороший повод для размышления о времени перемен в искусстве и истории страны. На час попробуем окунуться в атмосферу того времени под звуки флейты и поэтические строки Серебряного века», — дополняет музей искусств.

Также приглашёнными гостями вечера станут заслуженные артисты России Лариса и Владимир Вейде, они прочитают стихи поэтов Серебряного века. А музыкант Ирина Степанова сыграет для посетителей на флейте.

Мероприятие пройдёт 17 сентября в 18:00. Записаться на лекцию можно по телефону 8 (3435) 25-26-47 или в личных сообщениях в группе музея.