В Нижнетагильском музее искусств пройдёт лекция о книжном дизайне

10 сентября в 18:00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает тагильчан на лекцию «Размышление о книге как искусстве». Встречу проведёт заместитель директора по основной деятельности и развитию НТМИИ Надежда Гундырева.

На лекции посетителям расскажут о том, как создаётся дизайн книг и кто занимается этим ремеслом. Событие пройдёт в честь Дня дизайнера-графика в России.

«Мы поговорим о дизайнерах-графиках, создающих тот образ предмета, который вам хочется взять в руки, открыть его и погрузиться... Погрузиться в особо организованный мир, со своим дыханием, своим ритмом сердцебиения и своим взглядом. Туда, где выстроенные тонкие взаимоотношения между произведениями художников, писателей, исследователей приглашают вас прожить по законам книги, предлагая вам всматриваться, дышать и приближать свой ритм сердца в унисон каждый раз уникальной её жизни», — говорит Надежда Гундырева.

Мероприятие состоится 10 сентября в 18:00. Сотрудники музея просят сообщать о посещении заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47 или в личные сообщения в соцсетях.