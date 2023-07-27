В Нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал» отреставрировали две иконы на холсте XVIII и XIX веков, которые были переданы в музей ещё в 1924 году из Входо-Иерусалимского собора и хранились в запасниках, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы по реставрации полотен проводили специалисты Костромского филиала Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

«Первая икона — “Святой”, она написана в конце XVIII века неизвестным художником. Вторая — “Снятие с креста”, упрощённая копия части одноимённой картины Питера Пауля Рубенса, датирована XIX веком. Оба живописных произведения написаны маслом на холсте и довольно сильно пострадали ещё в период нахождения в храме. На изображении святого практически не были видны глаза. Второе полотно было повреждено ещё больше», — отмечает главный хранитель музея Елена Сметанина.

Отреставрированные работы тагильчане и гости города скоро смогут увидеть на одной из выставок. В планах музея-заповедника реставрация ещё одного большого полотна из фондов — «Возвращение блудного сына».