В Нижнетагильском колледже искусств сделают новую сцену почти за 46 млн рублей

К новому учебному году в Нижнетагильском колледже искусств обновят главную концертную сцену. Стоимость работ предварительно оценивают в 45 млн 769 тысяч рублей. Подрядчика для выполнения капитального ремонта ищут до 4 июня. Контракт размещён на официальном сайте госзакупок.

Контракт включает расходы на строительно-монтажные работы — более 19 млн рублей. Стоимость механического, звукового и светового оборудования, в том числе одежды сцены (кулисы, задник, занавес), оценили более чем в 25 млн рублей, прочие затраты — 245 тысяч рублей.

Потенциальный подрядчик должен будет сделать весь ремонт с момента заключения контракта до 15 октября 2024 года.

«Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, у них не должны быть заменены или восстановлены составные части, они должны быть технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности», — сказано в требованиях к подрядчику.