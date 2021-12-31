В Нижнетагильском цирке в канун Нового года прошёл корпоратив для животных  

Четвероногие артисты шоу «Кипиш, ёлка, Новый год!» (0+), которое можно увидеть на арене Нижнетагильского цирка в течение всех новогодних праздников, не остались без корпоратива. В канун праздника медведей, лошадок, обезьянок, попугаев, собак пригласили на звериную вечеринку с Дедом Морозом и праздничными угощениями.

К празднику хвостатых артистов начали готовить заранее. Так, медведице Умке дрессировщики причесали шубку, обезьянок нарядили в костюмы, лошадку помыли специальным шампунем. Также всех животных отправили в цирковой солярий.

Когда все были приведены в порядок, на манеж на карете, запряжённой тройкой белоснежных коней, въехал Дед Мороз со снеговиками и подарками. Все животные получили свои любимые лакомства. Медведица полакомилась виноградом, мандаринами, грушами и яблоками. Попугаи угостились орехами и фруктами, лошади наелись моркови, сахара и сухарей.

Как отмечают в Нижнетагильском цирке, без новогоднего подарка не остался никто. Все четвероногие артисты зарядились хорошим настроением и энергией перед предстоящими представлениями.

Приобрести билеты на грандиозное новогоднее шоу «Кипиш, ёлка, Новый год!» можно на сайте цирка и в его кассах. Торопитесь, билетов осталось немного!