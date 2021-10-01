В Нижнетагильском цирке отпраздновали день рождения бегемота

Артисты новой цирковой программы «Тропик шоу» отметили день рождения бегемота Юлианы. Звезду программы воздушные гимнасты, дрессировщики, жонглёры, клоун и животные — пони, лошади, крокодилы, змеи, верблюд, дикобразы, енот — поздравляли прямо на манеже.

Юлиане исполнилось 18 лет. Она родилась в Алма-Атинском зоопарке, родная мать отказалась от неё, как часто бывает в животном мире. Как раз в это время коллектив дрессировщика Тиграна Акопяна гастролировал по Казахстану. У артиста уже была бегемотиха Джунга, поэтому представители зоопарка предложили ему взять Юлиану. Тигран не стал долго раздумывать и взял её себе, хотя были сложности.

«Мы боялись, что Джунга обидит маленькую, и для каждой выстроили по отдельному бассейну. Маленький — для маленькой и большой — для большой. Разместили их и ушли домой. Утром приходим — большой бассейн пуст, а они вдвоём лежат в маленьком. Взрослая Джунга приняла маленькую Юлю как родную дочь. Так они и стали почти семьёй, старшая опекала и учила младшую. Юлиана всё делала точь-в-точь как взрослый бегемот. Нам повезло, что не нужно было с нуля показывать Юле трюки и детали. Она сама всё это приняла и преподнесла в готовом виде», — рассказывает художественный руководитель «Тропик шоу» Тигран Акопян.

Специально для изменницы приготовили огромный торт из её любимых овощей, фруктов и батона, а ещё гости принесли корзины с полезными вкусняшками и печеньем. В день Юлиана съедает около 100 килограммов овощей, фруктов, сена, овса, отрубей, веников и хлеба. В честь её 18-летия угощение сервировали по-праздничному.

В природе бегемоты живут около 40 лет, Юлии исполнилось 18, так что она дама в самом расцвете сил, шутят в цирке. Однако, несмотря на свой солидный возраст, Юлиана довольно стеснительная особа. По словам дрессировщика, она может испугаться новой обстановки, реквизита, а спит только с включённым светом.

Как и у людей, у каждого животного свой характер. Когда у Юлианы хорошее настроение, она позволяет и зубки себе почистить, и носик почесать, но, если не в духе, может даже отказаться выходить на манеж.

«Было это в шапито, она не вышла. А зрители-то пришли на бегемота посмотреть. Мы извинились и пригласили после представления зрителей к её бассейну. Каждый смог её увидеть вблизи и даже покормить. Народу было не так много, в отличие от стационарных цирков. Зрители стояли вокруг бассейна и фотографировались. Люди были в восторге», — вспоминает Тигран Акопян.

Познакомиться с Юлианой можно в Нижнетагильском цирке уже в эти выходные — представления пройдут 2 и 3 октября в 12:00 и 16:00. Гастроли программы «Тропик шоу» (0+) продлятся в Нижнем Тагиле до 17 октября. Успевайте увидеть это невероятное животное, которое так редко можно встретить на арене цирка.