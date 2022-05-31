В нижнетагильском центре «Мой бизнес» поздравили предпринимателей города с профессиональным праздником

В этом месяце в Свердловской области прошла Уральская бизнес-неделя в честь Дня российского предпринимательства, а 27 мая в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» бизнесменов города поздравили с профессиональным праздником. Мероприятие посетили более 60 предпринимателей, чиновники и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который вручил почётные грамоты за развитие малого и среднего бизнеса в городе.

В рамках праздничных мероприятий в честь Дня российского предпринимательства в Нижнем Тагиле провели экскурсию для школьников в IT-компании iRidium mobile, организовали серию встреч для тех, кто только начинает или планирует открыть своё дело, открыли новый ресторан «Нектар», организовали форум для предпринимателей Горноуральского городского округа на территории креативного кластера «АртРезиденция» в Черноисточинске и провели масштабную бизнес-встречу с предпринимателями в центре «Мой бизнес», на которой обсуждали текущие события, искали пути решения, делились достижениями и награждали лучших в бизнесе.

В рамках деловой программы встречи выступили исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский, руководитель арт-галереи Ельцин Центра Илья Шапиловский и создатель одной из крупнейшей российских IT-компаний IBS Сергей Меркулов. Также на мероприятии открыли выставку Фонда поддержки и развития искусства «Коллекция» и провели квиз, который был посвящён 300-летию Нижнего Тагила.

Партнёром праздника выступила компания «Сбер».

«Вы вдохновляете нас и своих сотрудников на новые свершения, вы локомотив экономики. Благодаря вам меняется пространство, меняется мир. Бизнес — это всегда немного искусство, а искусство — это чистое предпринимательство. Команда центра “Мой бизнес” желает вам успехов, новых проектов, длинного рубля, а со своей стороны обещаем сделать всё возможное для успехов наших предпринимателей», — сказал руководитель центра «Мой бизнес» Нижнего Тагила Сергей Федореев.

Несмотря на сложные экономические реалии, говорят в центре «Мой бизнес», в Нижнем Тагиле постоянно появляются новые бизнес-проекты. Так, совсем недавно, 20 мая, открылось новое гранд-кафе «Нектар» на Уральском проспекте, 91. Кроме того, к открытию этим летом готовится стоматологическая клиника «Демократ» на Карла Маркса, 99. Оба предпринимателя, открывшие своё дело, воспользовались финансовой поддержкой фонда.