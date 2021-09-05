В Нижнем Тагиле зоозащитница вышла на одиночный пикет против контактных зоопарков

Сегодня, 5 сентября, 19-летняя тагильская экоактивистка, зоозащитница и журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина в свой выходной вышла с одиночным пикетом против контактных зоопарков. Девушку не устраивает, что владельцы таких зоопарков разрешают посетителям трогать животных и брать их в руки.

«С 1 января 2020 года на территории России запрещены контактные зоопарки. Этот закон приняли, потому что такие зоопарки не гуманны: животным не дают отдохнуть, их постоянно трогают разные люди. Причëм зверей трогают в основном дети, которые делают это необдуманно. Они роняют животных или, наоборот, сильно их зажимают. Для детей в таких местах животные — это игрушка, с которой можно делать всë, что угодно. Принятый закон запрещает в зоопарках контакт с животными. Но, к примеру, в местном зоопарке, расположенном в центре города, посетителям разрешают трогать животных», — рассказала Екатерина.

Напомним, с 1 января 2020 года в Российской Федерации вступил в силу частичный запрет на создание и содержание контактных зоопарков. В частности, нельзя их организовывать на территории торговых центров. При этом пункт 5 статьи 15 Федерального закона № 498-ФЗ сохраняет возможность использования животных для контакта с людьми при условии, если это не является основной целью заведения.

Хозяева тагильского зоопарка не скрывают, что позволяют своим посетителям брать животных в руки. При этом своё заведение они называют «культурно-развлекательным». Соответствующие фотографии владельцы заведения выкладывают в группе во «ВКонтакте». На фотографиях видно, как люди трогают животных: зверей кладут на голову, держат в руках.

«Я была в этом зоопарке, и мне жалко животных, которые там содержатся. В центре зоопарка есть загон для цыплят. Они там почти полумëртвые. Дети берут птенцов в руки, а потом кидают обратно. Цыплята забиваются в угол, чтобы спастись от людей. Но это бесполезно. Думаю, эти цыплята так там и умирают», — считает зоозащитница.

Эти летом девушка написала жалобу в прокуратуру Свердловской области с требованием проверить зоопарк. В надзорном ведомстве ей ответили, что руководству было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.