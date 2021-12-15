В Нижнем Тагиле злоумышленники украли одежду из магазина «Спортмастер»

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и женщины, которые подозреваются в краже одежды из магазина «Спортмастер» на Свердловском шоссе.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошёл 30 ноября. Сотрудники торговой точки рассказали полицейским, что неизвестные похитители женские футболки, легинсы и шорты на общую сумму более 3000 рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемых. Мужчина был одет в зелёную куртку, синие джинсы и чёрные кроссовки. Женщина — в чёрную куртку, чёрные джинсы, на лице у неё была медицинская маска. Возраст злоумышленников — 35–40 лет.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Просьба ко всем, кто узнал мужчину и женщину или владеет любой информацией о данном инциденте, сообщить в дежурную часть ОП № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02 или 02.