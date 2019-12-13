В Нижнем Тагиле злоумышленники потратили 115 тысяч рублей с карты пенсионерки, которую та забыла в магазине

Полиция Нижнего Тагила задержала двух женщин и мужчину, подозреваемых в хищении 115 тысяч рублей с банковской карты, которую 72-летняя жительница Выи забыла в магазине.

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Она пояснила, что потеряла банковскую карту, но обнаружила пропажу не сразу. О том, что с её карты происходят регулярные списания денег, она узнала от сотрудника банка: женщине позвонил менеджер кредитной организации и проинформировал, что в течение 10 дней с её карты часто производится списание средств за покупки в магазинах города, и предложил заблокировать счёт.

Сотрудники уголовного розыска установили магазины, в которых производились расчёты банковской картой тагильчанки, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. По ним удалось отследить двоих женщин и одного мужчину, которые пользовались банковской картой по отдельности друг от друга и в разные дни. По подозрению в совершении преступления была задержана 43-летняя продавщица продуктового магазина. Она призналась, что кто-то из посетителей оставил на прилавке косметичку, в которой находилась банковская карта.

«Женщина прибрала утерянные вещи, а через несколько дней решила проверить, имеются ли средства на счету, и начала расплачиваться найденной картой в магазинах города, пользуясь тем, что для бесконтактной оплаты не требовалось ввода пин-кода. После она передавала карту 23-летней приятельнице и 30-летнему знакомому, которые по той же схеме активно расплачивались за покупки», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В общей сложности злоумышленники потратили 115 тысяч рублей. Сейчас в отношении троих ранее не судимых тагильчан возбуждены уголовные дела за мошенничество с использованием платёжных карт. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.