В Нижнем Тагиле журналист создал общественное движение против коррупции 

В Нижнем Тагиле появилось новое общественное движение «Тагил без коррупции». Инициатором его создания стала журналист, общественница и экс-кандидат в депутаты гордумы Ольга Южакова. Активисты планируют поднимать вопросы недочётов в работе городских властей и проблемы ЖКХ, рассказала Ольга Южакова АН «Между строк». В планах юридически оформить ОД как общественную организацию.

«Уже сейчас у меня много единомышленников, именно поэтому я и решила создать движение. Вместе проще и подписи собирать против того же повышения тарифов. Среди общественников есть и юристы, которые готовы помогать движению. Считаю, что коррупция в городе — это первоисточник всех проблем», — рассказала Ольга Южакова.

Ольга Южакова работала журналистом и главным редактором газеты «Тагилка» скандально известного медиаменеджера Александра Соловьёва, после писала для других СМИ. Общественную работу Ольга, по её словам, начала в октябре прошлого года, когда жители Сухоложского посёлка попросили предать огласке ситуацию с нелегальным крематорием.

В Нижний Тагил Ольга переехала в 2018 году из посёлка Первомайский, сейчас одна воспитывает двух дочерей. Этой осенью баллотировалась в городской парламент от избирательного округа № 9 как самовыдвиженец, но уступила депутату Сергею Бурлаю, после чего пыталась добиться отмены результатов выборов в округе.