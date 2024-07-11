В Нижнем Тагиле жители Рудника пожаловались на странный и громкий звук, похожий на сирену, который мешал ночью спать 

В Нижнем Тагиле жители пожаловались на странный и достаточно громкий звук на улице Ульяновской в микрорайоне Рудник им. III Интернационала, который было слышно сегодня примерно от полуночи и до часа ночи, отчего многие не могли уснуть.

«Звуки эти появились ночью и потом под утро. Начались в районе полуночи и до часу ночи почти не прекращались (затихают на минуту буквально и снова заводят). В комнатах, выходящих во двор, не слышно гула. В спальне же, где окна выходят на улицу Ульяновскую, слышно громкий вой», — рассказала АН «Между строк» жительница микрорайона Александра.

Она предположила, что звук мог быть связан с профилактическими мероприятиями МЧС, либо с какими-то действиями на предприятиях. Недалеко от улицы Ульяновской находиться железнодорожная станция Сан-Донато и нефтебаза.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области журналисту АН «Между строк» сообщили, что никаких учений и проверок работы сирен в районе Сан-Донато в указанный период времени не проводилось.