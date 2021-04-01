В Нижнем Тагиле жители микрорайона Новая Кушва остались без воды и отопления

Из-за аварии на водоводе жителям частного сектора Новой Кушвы в Нижнем Тагиле приходится ходить дома в куртках и валенках — газовые котлы перестали работать, батареи замёрзли, а в кранах нет воды. Об этом рассказала местная жительница микрорайона Наталья Захарина журналистам ОТВ.

Изношенные за несколько десятков лет трубы жителям Новой Кушвы приходилось чинить собственными силами и на собственные деньги. Каждый ремонт обходился примерно в 50 тысяч рублей. Но из-за того, что рядом с прохудившимся водопроводом недавно протянули электрический кабель, жители не рискуют самостоятельно ремонтировать трубу: за повреждение кабеля придётся платить миллионы рублей.