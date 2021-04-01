В Нижнем Тагиле жители микрорайона Новая Кушва остались без воды и отопления

Из-за аварии на водоводе жителям частного сектора Новой Кушвы в Нижнем Тагиле приходится ходить дома в куртках и валенках — газовые котлы перестали работать, батареи замёрзли, а в кранах нет воды. Об этом рассказала местная жительница микрорайона Наталья Захарина журналистам ОТВ.
Изношенные за несколько десятков лет трубы жителям Новой Кушвы приходилось чинить собственными силами и на собственные деньги. Каждый ремонт обходился примерно в 50 тысяч рублей. Но из-за того, что рядом с прохудившимся водопроводом недавно протянули электрический кабель, жители не рискуют самостоятельно ремонтировать трубу: за повреждение кабеля придётся платить миллионы рублей.
«Водопровод построен давно, многие жители не помнят, когда это происходило. Строительство шло хозспособом, то есть это имущество принадлежит всем собственникам на данной улице. Состояние водопровода оставляет желать лучшего. Городское хозяйство рассматривает варианты, просчитывает стоимость восстановления либо перекладки нового водопровода», — заявил глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.