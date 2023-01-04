В Нижнем Тагиле жители четырёх квартир в доме на Тагилстрое остались без отопления до 9 января (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы четырёх квартир в доме № 13 на улице Кутузова остались без отопления. Как сообщил АН «Между строк» житель этого дома, в первом подъезде на втором этаже прорвало стояк и горячая вода полилась в нижерасположенные квартиры.

«Утром 1 января у соседей сверху прорвало трубу и вода побежала в мою и соседние квартиры. Вскоре пришли слесаря из управляющей компании и перекрыли стояк, из которого лилась вода. Теперь батареи еле тёплые, а из-за того, что моя квартира вымокла, свет включать я боюсь», — рассказал житель одной из затопленных квартир.

По его словам, в управляющей компании заявили, что исправить аварию они смогут не раньше 9 января.