В Нижнем Тагиле житель Гальянки снял на видео бегающих по дороге кабанов

17 октября в Нижнем Тагиле автолюбители заметили в районе Гальянки стаю кабанов. Четверо кабанят несколько раз перебегали дорогу на кольце Черноисточинского шоссе и Октябрьского проспекта. В итоге дикие животные направились в сторону торгового центра «Кит».

«Ну что же вы тут забыли? Вот куда они побежали? Жесть, стаей рвутся», — удивляется очевидец.

Напомним ранее в Нижнем Тагиле уже были замечены дикие животные. 16 октября паблик «Инцидент Нижний Тагил» писал, что кабаны были замечены и на Свердловском шоссе, неподалеку от ТРЦ DEPO.