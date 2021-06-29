В Нижнем Тагиле жильцы вытащили из вентиляции на кухне испуганного котёнка

Случайно обнаружили котёнка в своей вентиляции жильцы дома по улице Орджоникидзе. Инцидент произошёл 27 июня в квартире на втором этаже, сообщила ИА «Все новости» тагильчанка Екатерина. Её мама вечером во время готовки услышала, как где-то наверху мяукает кошка. Домочадцы долго не могли понять, откуда доносятся звуки.

«Додумались открутить вентиляцию на кухне, а там увидели мордочку кошечки. Кошечка долго там сидела, не выходила. Только минут через 20 она вылезла: сначала на гарнитур, потом на окно», — сообщила Екатерина АН «Между строк».

По словам девушки, животное было ухоженным. Родители Екатерины подумали, что кошка домашняя, и пошли опрашивать соседей по подъезду о пропаже, но двери никто не открыл. Поэтому домочадцы оставили кошку в подъезде, оставив ей еду и воду. Забрать кошку себе не смогли, так как у них дома уже есть питомец.

«Уже утром кошки не было, предполагаем, что её кто-то из соседей забрал себе», — думает Екатерина.