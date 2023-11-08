В Нижнем Тагиле жильцы разрушающегося дома на улице Краснофлотской жалуются на нечеловеческие условия проживания (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы дома на улице Краснофлотской, 20 жалуются на плохие условия проживания. В здании 1958 года постройки нет холодной воды, дыры в полу, плесень на стенах, затоплен подвал, а на фасаде огромные трещины. При этом все жильцы, по их словам, своевременно оплачивают коммунальные услуги. Собственники квартир решили обратиться за помощью в движение «Народный фронт».

Изучив проблему, активисты подали заявление в прокуратуру и стали готовить документы о признании дома аварийным.

«Одна из квартир находится в договоре социального найма. Получается, муниципалитет должен инициировать проверку. Мы на стороне жителей, и сейчас нужно понять, какая официальная позиция будет у Следственного комитета, прокуратуры и администрации города. После этого будем делать выводы и планировать варианты решения вопроса», — пояснил АН «Между строк» координатор «Народного фронта» в Свердловской области Анатолий Карманов.