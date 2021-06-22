В Нижнем Тагиле жильцы квартала на проспекте Мира страдают от футболистов

Жители дома № 35 по проспекту Мира уже несколько лет не могут решить вопрос со спортивной площадкой, которая находится в нескольких метрах от здания. В тёплое время года корт становится полем для игры в футбол и баскетбол. Нередко мячи после сильного удара перелетают через ограждение и попадают в окна. Чаще всего после этого жильцам приходится вставлять новые стёкла. Как пишет «Тагильский рабочий», от спортивных снарядов страдают и автомобили, припаркованные возле площадки. Обращение в управляющую компанию «Строительные технологии», обслуживающую дом № 35, результата не принесло. Выяснилось, что корт на балансе организации не стоит, поэтому УК не имеет права что-либо предпринимать.

Сама спортивная площадка была построена в 2018 году по федеральной программе на условиях софинансирования. И в этой программе принимала участие УК «Управдом», которая обслуживает дома № 31а и 33. Редакция «Тагильского рабочего» сделала запрос в УК, где ответили, что проект выполнен в соответствии с ГОСТами и управляющие компании не имеют законных оснований делать заключения о возможности или невозможности внесения изменений в ограждение спортивной площадки. Также в связи с требованиями безопасности жизни и здоровья детей внесение конструктивных изменений по решению общедомового собрания невозможно.

В управлении ЖКХ администрации Нижнего Тагила пояснили, что свои претензии жильцы могут направить в УК «Управдом», но решение всё равно будет приниматься на общем собрании собственников.