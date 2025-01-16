В Нижнем Тагиле жильцы дома на Смычке борются с нашествием мышей

В доме №22 на улице Константина Пылаева поселились грызуны, и их количество за последний год значительно увеличилось. По словам жильцов, мыши свободно перемещаются по квартирам днём и ночью, мешая людям спать. Несмотря на активные попытки бороться с незваными соседями всеми возможными средствами, ситуация остаётся неизменной.

Подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, как недавно одна из мышей пробралась в кроватку её новорождённого сына, оставив после себя следы жизнедеятельности. Используемые отравляющие вещества не приносят желаемого эффекта — за ночь удаётся поймать лишь 2-3 особи, однако общее количество мышей не уменьшается.

«Не подумайте, что мы сидим сложа руки и просто наблюдаем. Боремся! Боремся всеми доступными способами, боремся ежедневно, ежечасно, всеми силами! Эффекта, увы, нет. Я очень боюсь за здоровье своих маленьких детей. Покупала различные отравы, но ничего их не берёт, ничего не помогает», — поделилась женщина.

Молодая мама вынуждена не спать по ночам, чтобы защитить своих детей от возможных укусов. Жильцы жалуются, что подвалы дома захламлены, а управляющая компания не проводит уборки и дератизации.