В Нижнем Тагиле жильцы дома на проспекте Мира жалуются на регулярные проблемы с канализацией 

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 35 на проспекте Мира несколько лет не могут избавиться от запаха и засора канализационной системы. Коммунальные аварии здесь случаются практически каждый месяц. Обращения в управляющую компанию, «Водоканал-НТ» и даже в прокуратуру ни к чему не приводят, пишет ИА «Все новости».

Жительница пятиэтажки Светлана рассказала журналистам, что коммунальные проблемы дома начались ещё в 2007 году, но тогда не были такими частыми. Сейчас подвал дома заливает стоками практически каждый месяц, жители первых этажей особенно страдают не только от запаха, но и от постоянной влажности. Ремонт в квартирах приходит в негодность, дверь в подъезд покрылась толстой коркой льда из-за постоянного пара, исходящего из подвала. Светлана живёт на первом этаже и рассказывает, что у её мужа бронхит и в такие периоды он вынужден буквально жить на ингаляциях.

«Запах в доме никак не устраняется, дышать в квартирах нижних этажей невозможно. И другой подъезд начинает страдать, если мы вовремя меры не принимаем», — рассказала ИА «Все новости» жительница проблемного дома Светлана.

Тагильчане жалуются, что сотрудники ООО «Водоканал-НТ» выезжают на место аварии и прочищают колодцы, но саму проблему никто не устраняет. В управляющей компании «Строительные технологии» обвиняют в халатности самих жильцов, которые смывают в унитаз всё подряд. Ещё одной причиной подтоплений считается изношенность сетей «Водоканала-НТ».

В ресурсоснабжающей организации «Водоканал-НТ» пояснили, что из-за большого количества заявок они не успевают оперативно реагировать на жалобы. Затрудняет очистку колодцев обилие снега, их приходится раскапывать. На сетях, относящихся к пятиэтажке на Мира, 35, технологических нарушений ресурсники не обнаружили. И обратили внимание, что в эту же сеть сливаются стоки соседних домов — на Мира 31, 31а, 33, — но от них жалоб на подтопление подвалов не поступает.

Причину проблемы надо выяснить, считают жители пятиэтажки. Они обращаются во все возможные инстанции, но вопрос решить не удаётся. Новогодние праздники тагильчане встретили в антисанитарных условиях. Жалобы в администрацию города и в региональный Госжилстройнадзор пока также ни к чему не привели.