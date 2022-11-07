В Нижнем Тагиле женскую консультацию на Вагонке выставили на торги

Здание женской консультации 1949 года постройки на Вагонке на улице Коминтерна, 33 / Орджоникидзе, 34 выставили на аукцион. Областные власти планируют выручить от его продажи минимум 15 млн 32 тысячи рублей.

Четырёхэтажное здание женской консультации ГБ № 1 разместилось на площади 4098,5 кв. м. Сумма задатка для участия в аукционе на приобретение помещения женской консультации составляет 1 млн 503 тысячи рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимаются со 2 ноября по 2 декабря.

На данный момент здание уже не используется. Участником аукциона может быть любое любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения.