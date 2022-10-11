В Нижнем Тагиле женщины-заключённые из ИК-6 зарабатывают на покосе травы до 160 тысяч рублей в месяц

В Нижнем Тагиле заключённые исправительного центра при ИК-6 заработали от 105 до 159 тысяч рублей в месяц на покосе травы. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, три осуждённые женщины были устроены на должности дорожных рабочих в МУП «Тагилдорстой». По словам директора предприятия Игоря Васильева, труд необычных работников оплачивался сдельно.

«В прошлом году стоимость работы составляла 1 рубль 50 копеек за квадратный метр, в этом году стала 1 рубль 60 копеек, куда входит покос травы и сбор. Кто старается, у тех действительно хорошая зарплата», — отметил Игорь Васильев.

Сейчас на учёте в исправительном центре состоит 58 осуждённых женщин, которые официально работают на предприятиях Нижнего Тагила. Ежемесячно в доход государства перечисляется от 5% до 20% из их заработной платы. За девять месяцев этого года с них удержали уже более 1,6 млн рублей.